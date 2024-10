Thiago Motta: “Sofferto nelle ultime gare? L’importante è l’equilibrio”

«La Juve non aveva mai sofferto così prima di Stoccarda, Inter e Parma? L'importante è mantenere l'equilibrio della squadra. Secondo me oggi non solo in costruzione, oggi abbiamo commesso errori negli ultimi metri. Dobbiamo fare meglio tecnicamente, concludere le azioni nel modo giusto, nei passaggi e nella conclusione. Non permettere all'avversario di ripartire ogni volta che si commette un errore specie contro le squadre che usano gli esterni e ripartono in velocità. In certi momenti abbiamo sofferto per errori tecnici negli ultimi metri». Così Thiago Motta, alla fine della partita col Parma pareggiata due a due ha parlato ai microfoni di Skysport delle ultime prestazioni bianconere.