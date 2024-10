La Stampa – Juve, Motta cerca tris in Champions. Inter può attendere

Questa sera la Juve torna in campo in Champions League e ospiterà a Torino lo Stoccarda. Il quotidiano La Stampa parla proprio dei bianconeri e sottolinea come "nel nuovo torneo la squadra bianconera sta dimostrando di sapersi muovere a suo agio. Primo affondo vincente con il Psv Eindhoven e secondo affondo dal sapore “epico” in versione da viaggio a Lipsia. Una gara che è stata ribaltata sotto di un gol e sotto di un uomo".