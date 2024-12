Al termine di Juventus-Venezia, Thiago Motta ha commentato il deludente pareggio della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. "Non abbiamo fatto una buona prestazione e si vede dal risultato. Il Venezia ha fato il suo, si è difeso bene, ma noi dobbiamo fare meglio. Ogni partita ha la sua storia, oggi non possiamo essere contenti per la prestazione e per il risultato. Abbiamo messo la partita dalla nostra parte e dopo dovevamo continuare a giocare e chiudere la gara dando la possibilità all'avversario di tornare in partita".

"Scontro Vlahovic-tifosi? I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, però dobbiamo essere uniti per il bene della squadra. Vogliamo tutti cambiare questa situazione e il giocatore è il primo che vuole farlo. È un momento in cui dobbiamo rimanere uniti. Non vogliamo rimanere dove siamo in questo momento".