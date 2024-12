In un'intervista rilasciata a Telemundo Deportes , diretta dall'ex giocatore dell'Atletico Maxi Rodríguez , Diego Simeone ha valutato le tre squadre che giocano meglio in questo momento. Il Cholo nomina il Barcellona, il Manchester City e l'Inter.

"Mi piace davvero tanto il Barcellona ​​per come gioca. Non so se sarà in grado di sostenere tutto questo ritmo, con tanta pressione, con tanto spazio dietro per poter difendere, ma ha dei giovani, che Flick ha lanciato in un momento ideale. Hanno Lewandowski che finora sta avendo una stagione incredibile. Il calcio che mostra è quello che ti piace guardare, è bello. Pause, pressioni, spazio dietro, duelli uno contro uno… Lo fanno molto bene".