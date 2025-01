"L'Inter è andata in finale due anni fa contro il Man City. È molto forte. Il Milan sta ricostruendo la sua squadra. Due anni fa volevo che vincesse l'Inter, e non Pep Guardiola. Ora il modo in cui tutte le squadre giocano, è come Guardiola giocava con il Barcellona tempo fa. Quando giochi contro il Barcellona, non vedi la palla. Tu fai il 20% di possesso palla e loro ne fanno l'80 e vincono. L'unica volta che hanno perso è stato quando sono venuti a San Siro, perché è relativamente piccolo e li abbiamo tenuti a bada".

"Ma ora, per come Simone Inzaghi ha impostato la sua squadra, credo che la gloria in Champions League sia vicina. Per il modo in cui giocano, credo che ora siano maturi, con giocatori esperti. Non credo che in Europa ci sia una squadra con un mix migliore di gioventù ed esperienza. L'Inter ha una squadra davvero forte".