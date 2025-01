«Prima restavano dietro ad aspettarci. Ora tutti vengono all'Etihad Stadium, non importa come finisce, uomo contro uomo, non hanno più paura». Così Pep Guardiola, dopo la sconfitta in CL col PSG e alla vigilia della gara col Chelsea, ha parlato della sua squadra. Il tecnico ha analizzato la sfida di oggi pomeriggio (si gioca alle 18.30) e ha parlato in generale del momento della sua squadra dicendo che è cambiato tutto, che il suo gruppo non fa più paura come una volta.