"Senza Mina? Non è che non mi piace parlare di singoli, dico che per convinzione e onestà, un allenatore non può vedere se manca un giocatore o un altro. Mina ha certe caratteristiche, in alcune partite diventa importante per fisicità e temperamento. Siamo anche senza Luvumbo, ci sono giocatori con altre caratteristiche e si può far bene anche con loro. Abbiamo speso e dato tutto ciò che potevamo dare, l'Inter è al 28° clean sheet del 2024, è forte, organizzata. Puoi sperare di trovare l'aspetto vincente ma con loro non è facile"