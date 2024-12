Tutto secondo le attese. E' stata resa nota la formazione ufficiale dell'Inter che scenderà in campo alle 18 contro il Cagliari per l'ultima partita del 2024 dei nerazzurri.

In porta c'è Sommer, mentre la difesa a 3 è composta da Bisseck e Bastoni come braccetti. Al centro torna De Vrij dopo che, col Como, era toccato a Bastoni con Carlos Augusto braccetto. Il brasiliano siede in panchina. Calhanoglu in cabina di regia, Barella e Mkhitaryan le due mezzali con Dumfries e Dimarco sugli esterni. In avanti, la ThuLa, Thuram e Lautaro.