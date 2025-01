"C'è un'annata no ma vedo un progetto, nel Milan no", commenta Massimo Orlando in merito ai problemi di Milan e Juve

Matteo Pifferi Redattore 31 gennaio 2025 (modifica il 31 gennaio 2025 | 23:12)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Milan e Juventus:

"E' peggio il Milan, perché c'è una confusione incredibile, c'è una proprietà lontanissima da come si dovrebbe fare calcio. La Juventus ha sempre gli Agnelli ma c'è una società che cerca di ricostruirsi. C'è un'annata no ma vedo un progetto, nel Milan no. Nella Juve vedo un progetto con giocatori nuovi, giovani, con Motta, magari sbagliato ma era un progetto, nel Milan non vedo tutto questo. Gimenez? E' un attaccante vero che al Milan è mancato. Morata sarà stato per tanti motivi in un'annata brutta, la più brutta della sua carriera. Abraham non ti può garantire quello che ti può dare Gimenez, che è completo".

