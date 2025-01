Sky – Milan: Gabbia, Loftus-Cheek e Thiaw, forfait in vista del derby

Gabbia, Loftus-Cheek e Thiaw hanno fatto lavoro differenziato e daranno forfait per il derby almeno che non ci saranno clamorose novità domani. Domani allenamento al mattino, conferenza pre-gara e ritiro in vista della sfida di domenica. "Una partita, a mio modo di vedere, per le ultime voci e per quello che è successo, per il fallimento di Zagabria, fondamentale per il futuro del Milan e di questa squadra che non può sbagliare questo derby", ha concluso il giornalista. Scelte quasi obbligate in difesa per i rossoneri con il nuovo arrivato Walker a destra, a sinistra Theo Hernandez, al centro Pavlović insieme a Tomori. Non ci sarà Fofana perché squalificato. Dovrebbero giocare Bennacer, Mousa e Reijnders con Pulisic e Leao e Abraham in avanti. Alternativa potrebbe essere l'inserimento a destra di Chukwueze con Pulisic sotto punta e a quel punto uscirebbe dai titolari uno tra Mousa e Bennacer.