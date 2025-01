Bruges-Atalanta per giocare agli ottavi contro Lille o Aston Villa

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund per giocare agli ottavi contro Lille o Aston Villa

Manchester City-Real Madrid per giocare agli ottavi contro Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Celtic-Bayern Monaco per giocare agli ottavi contro Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Juventus-PSV per giocare agli ottavi contro Arsenal o Inter

Feyenoord-Milan per giocare agli ottavi contro Arsenal o Inter

Brest-PSG per giocare agli ottavi contro Liverpool o Barcellona

Monaco-Benfica per giocare agli ottavi contro Liverpool o Barcellona

Le date dagli ottavi di finale in poi

Gli spareggi, che daranno accesso agli ottavi di finale, si giocheranno l’11 e 12 febbraio (andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno). Il sorteggio degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinali è in programma invece il 21 febbraio. Gli ottavi si giocheranno il 4 e il 5 marzo (andata) e l'11 e il 12 marzo (ritorno). I quarti di finale, invece, sono in programma l'8 e il 9 aprile (andata) e il 15 e il 16 aprile (ritorno). Le due semifinali sono previste per il il 29 e il 30 aprile (andata) e il 6 e il 7 maggio (ritorno). La finale è programmata il 31 maggio a Monaco di Baviera.