Massimo Orlando , ex calciatore e opinionista, ha parlato a TMW Radio anche di Juventus:

​​​​​​​"Motta è stato criticato ma ho sempre detto che è la scelta giusta. Nelle ultime due partite ho visto una Juve diversa, mi ha colpito l'attenzione e la qualità nelle giocate. Col Milan hanno anche rischiato, ma ho visto attenzione nella fase difensiva. Mi sta piacendo, da qui in poi può solo crescere".

"Lo ha sempre detto che il cuore è a Roma. Lo vedrei bene. Ho sentito le parole di Ranieri, che dice che i Friedkin vogliono investire e vincere. Per me la Roma con Ranieri è ripartita ricostruendo e se dovesse arrivare Ancelotti, con giocatori importanti, sarebbe la piazza giusta per vivere qualcosa di speciale".