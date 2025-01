Juventus, derby col Torino. Cosa ne pensa delle parole di Motta?

"Siamo di fronte a un ragazzo molto intelligente che sosterrò sempre il suo arrivo, ma siamo ai limiti. La comunicazione non è il suo forte, domani non può permettersi di pensare a un pareggio. Domani deve vincere, o chi gestisce poi tutto? I tifosi sono arrabbiatissimi. Non rischia di saltare ma non può più sbagliare".