A commentare i temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando: "Se il Milan stasera perde la colpa non può ricadere su Conceicao, anche se mi interessa capire la reazione dei rossoneri dopo l'ultima settimana. Dall'altra parte se Motta non ha l'ossessione di vincere, come sostiene, cosa ci è andato a fare alla Juventus? Forse vuole calmare l'ambiente dopo gli ultimi risultati non troppo positivi, ma l'ho trovato fuori luogo.