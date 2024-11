"Da venerdì iniziamo a pensare all'Inter, sarà una notte magica per noi", ha detto Palladino a Sky in merito a Fiorentina-Inter

"Domani cercherò di mettere la miglior formazione possibile in campo in base a quello che ho visto durante gli allenamenti perché ho visto tanta carica da parte dei ragazzi, una bella atmosfera, un bel clima, tanta energia positiva, domani dobbiamo fare una partita seria, di grande spirito, sapendo che la vittoria sarebbe importante dopo il KO nell'ultima partita, dobbiamo entrare tra le prime 8, il passaggio turno ci permetterebbe di fare due partite in meno a febbraio, ci teniamo"