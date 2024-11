Al termine della gara vinta per 3-1 contro il Verona, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa

Al termine della gara vinta per 3-1 contro il Verona, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. "Dipende solo da noi se possiamo restare in questa zona della classifica. Questo è un gruppo competitivo che vuole continuare a stupire e crescere. Io non guardo la graduatoria, a me interessa la crescita del singolo. Adesso ci riposiamo qualche giorno e poi ripartiamo. Dedichiamo questa vittoria a Ikoné per il lutto che ha avuto".