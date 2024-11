C'è grande attesa ed emozione tra i tifosi per ogni partita di Champions League. Goran Pandev ha analizzato la sfida tra Inter e Arsenal in programma stasera a San Siro: "Non esistono partite semplici in Champions. Se l'Inter fa l'Inter può giocare una grande partita. Se la vince fa un grande passo in avanti. Mentalmente i ragazzi hanno dimostrato di essere forti. Il turnover non esiste, sono tutti pronti a dare il 100%. Non ci possiamo lamentare. È importante che l'Inter vinca le partite, non è importante la formazione e chi gioca. Miei precedenti con l'Arsenal? Era una squadra molto diversa quando ci giocavo io. Adesso Arteta sta facendo un altro calcio, cerca di metterci le idee di Guardiola oltre che le sue. Quindi è un Arsenal molto diverso da quello dei miei anni. Mi aspetto una partita tattica da entrambe le parti. Loro lanciano molto con il portiere negli spazi. L'Inter deve fare la sua partita, arrivare sulle seconde palle e andare sugli esterni come sta facendo da anni ormai con Inzaghi. Il collettivo è importante, penso che anche le squadre inglesi ormai giochino molto sulla tattica. In Premier ci sono tanti allenatori stranieri e italiani. Dipende tutto dall'Inter, che è una squadra molto molto forte. Se fa quello che deve fare può vincere la partita. Inter imprevedibile? Sì, la temono. A centrocampo i nerazzurri sono fortissimi. Sugli esterni vanno forte, l'Inter è una squadra completa. Ha ragione Arteta a dire che gli aspetta una partita molto difficile. Turnover? Per me non esiste. Lo hanno dimostrato tutti i ragazzi, che quando scendono in campo fanno bene. Se Simone ha scelto questa formazione ha le sue ragioni. Darmian in fase difensiva può tenere bene Saka. Saka si accentra tantissimo. Manca il loro miglior giocatore, Rice".