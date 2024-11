Prima del fischio d'inizio, Goran Pandev aveva elogiato Simone Inzaghi per l'incredibile capacità di gestione del gruppo: "Inzaghi in allenamento e in partita parlava sempre, gli piaceva tantissimo. Non gli piaceva quando stava fuori e si incazzava sempre: per questo non riesco a capire come faccia a tenere tutti sulla corda. Quando non giocava era sempre incazzato e ora è bravissimo a fare turnover. Ha fatto una grandissima carriera. Parla tantissimo con i giocatori, entra nelle loro teste. Sono contento per lui, perché se lo merita". E a proposito di coinvolgere tutti, Pandev ha espresso una sensazione relativa ad un giocatore che, quando è chiamato in causa, sta facendo vedere grandi cose: "Per me in futuro Bisseck diventerà un titolarissimo".