Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter , intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Lipsia, ha commentato così il match. Ecco le sue parole: "Se mancano tre punti? Non ho questa certezza, bisogna vedere i risultati di domani, potrebbero non bastare: vediamo cosa succederà domani, poi mancheranno tre partite. Stiamo avendo un ottimo percorso, non dobbiamo fare calcoli: era una partita chiave per noi, dopo quattro partite fatte così la quinta e la sesta sono molto importanti.

Zero gol subiti? Hanno un grande significato, merito dei ragazzi: in Champions hanno giocato tutti, si sono aiutati, hanno sofferto quando era il momento a Manchester e con l'Arsenal. Hanno voluto a tutti i costi questa classifica e se la meritano. Dobbiamo sicuramente fare un'altra vittoria, ma sono soddisfatto della maturità della squadra: il Lipsia non c'entra niente con questa classifica, bravi i ragazzi perché abbiamo giocato contro una squadra di assoluto valore. Conta tanto avere questo dato, abbiamo un'ottima differenza reti ma vedremo quando si arriva all'ultima giornata: anche i ragazzi sanno che qualche gol in più o in meno può cambiare un posto in classifica.