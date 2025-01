Benjamin Pavard è il protagonista del matchdayprogramme nerazzurro che accompagna al calcio d'inizio di Inter-Monaco. Queste le parole del difensore francese, intervenuto anche ieri in conferenza stampa ad Appiano Gentile: "Penso che l'Inter sia un grande club e noi andiamo in campo per alzare sempre di più il livello. È per questo che sono qui. Abbiamo una grande squadra, ottimi giocatori e voglia di vincere, noi e i tifosi che ci sostengono in ogni momento, in ogni partita, in casa e in trasferta. Ho sempre giocato a calcio per vincere, per essere fiero di me e per rendere orgogliose di me le persone che mi stanno vicino".