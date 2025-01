Decisione definitiva sul canadese che è pronto ormai a trasferirsi in Spagna per una nuova avventura

Tajon Buchanan sta per salutare l'Inter. Non è quello che avrebbe voluto, considerando che in questi giorni hanno dovuto lavorare per convincerlo. Alla fine, però, è la scelta migliore anche per lui. TuttoSport torna sull'operazione ormai in chiusura.