Pellegrini: “La verità sugli esoneri di Mourinho e De Rossi! Ultimo anno a Roma? Vi assicuro che…”

PARLA LORENZO PELLEGRINI

Getty Images

A tutto Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport tra passato, presente e non solo:

Lorenzo, sai che giorno è oggi?

«Compie gli anni un mio caro amico, ne fa trentadue».

Auguri all’amico... Dài, che lo sai.

«Mica sono scemo. Lo so, sì. Era il nostro giorno libero, il sedici gennaio di un anno fa, e mandarono via Mourinho. Fu uno shock, anche perché nessuno se lo immaginava. Per noi non fu un bel momento».

Immagina per Mourinho! In precedenza la squadra si era peraltro opposta all’esonero.

«A fine novembre. Leggemmo che lo volevano cacciare, andammo da Tiago Pinto per chiedere se era vero e gli spiegammo che non c’era bisogno di mandarlo via. Volevamo continuare con lui».

E Pinto?

«Invenzioni dei giornali, la sua risposta».

Pellegrini è dentro un viaggio lungo ma più accidentato del previsto. Tanto sul piano dei fatti quanto su quello interiore, che sfugge ai più. Lo inseguivo da settimane: cercavo un grammo di verità, la sua verità. Lorenzo, che non ha la capacità di schivare i sentimenti troppo forti, si era fabbricato una corazza della quale non sapeva liberarsi. Ho tentato di aiutarlo, e che non si dica che non sono presuntuoso.