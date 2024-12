Vincenzo Italiano va dritto al punto e risponde a Pradé: "Mi unisco a tutti quelli che hanno fatto le condoglianze a Raffaele, anche a nome del mio staff e del Bologna. Per replicare al mio ex direttore, dico di andarsi a rivedere cosa faccio dopo le vittorie: corro dentro gli spogliatoi, per lasciare la scena e la soddisfazione ai ragazzi ed evitare comportamenti sbagliati e l'ho fatto anche oggi. Non ho mancato di rispetto a nessuno. Penso che il mio ex direttore ha esagerato, non avrà visto cosa ho fatto nelle ultime partite".