Pradé: “Sul piano del collettivo nettamente superiori all’Inter, l’ha decisa un campione”

"Complimenti ai ragazzi e al mister, abbiamo giocato contro una squadra fortissima ma abbiamo giocato alla pari, ha fatto la differenza un campione, sotto il profilo del collettivo siamo stati nettamente superiori. Quando metti tutto non puoi dire nulla alla squadra. Abbiamo combattuto pallone su pallone, non abbiamo lasciato niente pur avendo davanti una squadra forte. Non eravamo intimoriti, abbiamo mostrato le nostre caratteristiche e la nostra identità. Questo ci fa ben sperare per il futuro e per quello che dobbiamo costruire. Nel calcio conta chi segna, dobbiamo prendere la parte migliore della partita e portarcela dietro per questi giorni".