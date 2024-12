La Fiorentina perde in casa del Bologna: torna a vincere, invece, il Verona e lo fa sul campo del Parma di Pecchia

Basta un gol dell'ex Inter Odgaard al Bologna per interrompere la striscia di otto vittorie di fila in Serie A della Fiorentina. Il Bologna si porta momentaneamente a 25 punti in classifica, a -3 dalla Juventus e a +3 sul Milan mentre la Fiorentina resta ferma a 31 punti al pari di Inter e Lazio.