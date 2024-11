"Cosa dico ai tifosi? Non dico niente, sono tre anni che non parlo del Genoa, però credo che questa società, per chi la controlla, è solida, e non parlo di 777. Se entrerà un nuovo azionista credo che possa mettere in sicurezza tutto. Vieira? Hanno fatto valutazioni diverse, è un rischio ma loro sono convinti che sia l'uomo della provvidenza e speriamo sia così. Balotelli? L'ho visto cambiato come persona, gli avrei dato fiducia ma non lo avrei preso per il Genoa in questo momento. Ha grandi qualità ma ha bisogno di tempo per inserirsi, anche a livello fisico".