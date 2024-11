Il capitano nerazzurro è andato in gol ancora una volta con la sua Nazionale, diventando così il quinto marcatore all time della Seleccion

Una notte storica per Lautaro Martinez e il calcio argentino. La Bombonera di Buenos Aires si trasforma nella notte dei sogni per il capitano nerazzurro, che entra di diritto - una volta in più - nella storia del calcio del suo paese.