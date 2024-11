C'è una cosa che mi fa molto male, nel giorno in cui Moratti mi mandò via. È intempestivo perché c'è la notizia che un gruppo di giocatori sono stati beccati con delle escort. Erano con giocatori dell'Inter più uno dello staff che non faceva parte della squadra, 6-7 giocatori. E non ero io, ma se il giorno dopo vengo licenziato, fai 2+2 e dici sarà lui. Nell'immaginario della gente ero io che andavo a puttane coi giocatori e on era così. Hating? Quando i tifosi mi incontravano per strada mi dicevano: lo sappiamo perché ti hanno mandato via e me lo sono portato addosso per tanto