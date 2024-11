Inter, Acerbi e Frattesi a parte. Ma domani potrebbero tornare in gruppo

Inzaghi ha perso per qualche settimana Pavard ma spera di recuperare per la prossima partita il difensore e il centrocampista

Questa mattina è arrivata da Appiano Gentile la notizia dell'infortunio di Benjamin Pavard . L'Inter ha perso il suo difensore per un mesetto dato che si è procurato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Simone Inzaghi non lo avrà a disposizione nelle prossime gare ma spera di ritrovare Acerbi e Frattesi. Nell'allenamento di oggi - hanno riferito da Skysport - i due calciatori hanno lavorato a parte ma potrebbero rientrare in gruppo domani.

Il difensoreera uscito dopo un quarto d'ora nella gara contro il Verona e si era procurato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista invece ha un'infiammazione alla caviglia che gli sta dando problemi da qualche tempo, anche da prima dell'ultima convocazione in Nazionale, ma sta recuperando. In queste ore si è invece fatto male Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro, per lui un trauma distorsivo della mano sinistra con condizioni da valutare giorno per giorno.