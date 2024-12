"È una settimana da incorniciare per l’Inter: lunedì la strepitosa vittoria per 6-0 all’Olimpico contro la Lazio, ieri sera il successo per 2-0 in Coppa Italia contro l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un periodo molto positivo e lo ha dimostrato anche contro i friulani, non concedendo alcuna occasione da gol agli avversari e macinando azioni su azioni con una scioltezza e una facilità che racconta la forza di tutto il gruppo. Adesso nei quarti ci sarà la scontro tra i nerazzurri e la Lazio, che avrà l’occasione della rivincita.