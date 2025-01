Škrtel: “Skriniar? Ha fatto la scelta migliore. Dimostrerà che Luis Enrique si sbagliava”

La sua avventura in Francia non è mai decollata, tanto che alla fine Milan Skriniar ha deciso di lasciare a metà stagione il Psg e trasferirsi al Fenernahce. Intervistato da Sportnet, Martin Škrtel ha commentato così la decisione dell'ex Inter di ripartire dalla Turchia. "Probabilmente ha fatto la scelta migliore possibile per sé e per la sua famiglia".

"Non lo considererei sicuramente un passo indietro o una scelta sbagliata. Chiunque segua il campionato turco sa che la qualità è notevolmente migliorata. La SuperLig non può ancora essere paragonata ai migliori campionati del mondo, ma il livello è alto. I club dispongono di strutture eccellenti, di un servizio impeccabile e di un gran numero di tifosi, non solo in Turchia ma in tutto il mondo".