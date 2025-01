"L’obiettivo, per il derby di domenica, è riavere anche Çalhanoglu, fuori da cinque partite. A Lecce, per una volta, lo ha sostituito Zielinski, non Asllani. Un test di qualche minuto per il turco potrebbe arrivare mercoledì, quando a San Siro arriverà il Monaco in Champions: basterà un pari alla squadra di Inzaghi per arrivare fra le prime otto d’Europa ed evitarsi così le due gare di play-off per l’accesso agli ottavi".