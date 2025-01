Condò: “Inter, ieri il miglior aiuto per Inzaghi. Possibilità infinite se…”

Più di vincere bene l’Inter ieri non poteva fare, e non si è risparmiata sistemando alcuni sospesi interni come il gol di Frattesi, che ha poi giurato il suo amore scacciando i pensieri molesti di cessione, la terza rete di fila di Lautaro, il primo bersaglio in campionato di Taremi, e vediamo se basterà a svegliarlo. Questo manuale Cencelli del gol, possibile solo in squadre costruite sull’altruismo, è il migliore aiuto per Simone, perché se Thuram anziché tirare sforna l’assist che convince Frattesi a rimanere, le possibilità per un tecnico diventano infinite.