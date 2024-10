1 di 7

OBIETTIVI

Getty Images

Yann Sommer si è raccontato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport. Il portiere dell’Inter ha rilasciato una lunga intervista alla Rosea in, cui ha parlato del suo futuro, della squadra nerazzurra e di tanto altro.

L’anno scorso l’obiettivo dichiarato era la seconda stella. Ora è la Champions?

“È possibile riuscire ad avere gli stessi risultati su entrambi i fronti grazie alla squadra che abbiamo: non è facile, il calendario è affollato, ma raggiungere il massimo è il nostro obiettivo. In queste 8 gare di Champions dobbiamo andare a tutta, il nostro livello è superiore agli ottavi dell’anno scorso: possiamo andare oltre, mantenendo il nostro standard in campionato. Non possiamo precluderci niente”.

Qual è il ruolo di Inzaghi in questo contesto?

“Ha una forte mentalità vincente, e questo fa la differenza. Fa tutto quello che serve per vincere: preparazione, meeting sugli avversari, quando sente nell’aria che non c’è il giusto mood in allenamento interviene e ci spinge. Dobbiamo sempre lavorare al limite, abbiamo bisogno di questo stimolarci a vicenda. Adoro lavorare con lui”.

Dove si vede in futuro?

“Il mio contratto scade nel 2026: non so dove sarò, non ci ho ancora pensato, ma qui a Milano sono felice. E ho grandi sfide davanti, al momento non mi vedo altrove, ogni energia la metto sull’Inter”.