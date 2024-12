«Credo abbia le possibilità di lottare per lo scudetto e provare a vincere un trofeo, visto che anche in Coppa Italia sono partiti forte eliminando il Napoli».

«Non era facile per lui arrivare a Roma e imporsi subito, ma c’è riuscito. La sua squadra gioca molto bene: riesce a valorizzare e far sentire importanti tutti i calciatori della rosa».

«Tutta colpa della Copa América: è tornato stanco dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria, ma il Toro non si discute. Lautaro resta un campione. Lo definisco un giocatore classe A; perché sa far tutto. È un goleador, ma fa pure un lavoro incredibile per la squadra. È normale essere stanchi, quando si giocano 100 partite all’anno: Lautaro non riposa mai. Avrebbe solo bisogno di tirar il fiato e poi sono sicuro tornerà a essere brillante come sempre».