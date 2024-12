Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida che attende i biancocelesti domani contro l'Inter all'Olimpico. Lo ha fatto soffermandosi anche su Simone Inzaghi, che tanto bene conosce proprio per gli anni condivisi a Roma:

"Sarà una partita aperta e bella da vedere. Troppo presto per definirla una sfida scudetto, diciamo d’alta classifica. L’Inter ha l’obbligo di lottare per lo scudetto e possibilmente vincerlo, la Lazio invece non è partita per conquistare il tricolore, sta facendo benissimo, ma è una sorpresa. E le sorprese devono poi confermarsi nel corso della stagione. Ma per la Lazio già centrare un piazzamento tra le prime quattro sarebbe come vincere uno scudetto.