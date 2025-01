Quando cambi allenatore c'è sempre grande motivazione, sarà un motivo in più per stare attenti e affrontare la gara con la dovuta cautela. Sarà un grandissimo scontro, che vinca il migliore come si dice.

Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e chiaramente per la Juventus. Deve essere una soluzione che vada bene per entrambi. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento da parte nostra e sua. In entrata dobbiamo sistemare la parte della difesa e siamo attenti a qualsiasi situazione, a qualche occasione che potrebbe capitare. Zirkzee? Non è il caso di parlare con nessuno, aspettiamo occasioni interessanti.