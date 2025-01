Non carichiamo di valori tecnici eccessivi la Supercoppa: si tratta pur sempre di un torneo business di metà stagione che inorgoglisce il bilancio più dell’albo d’oro. Ma sfide come Inter-Atalanta e Juve-Milan sarebbero l’essenza del calcio anche nella coppa Cobram di Fantozzi. E poi il pallone si alimenta di piccoli grandi successi. Ecco: se c’è un tecnico per il quale vincere il trofeo sarebbe un moltiplicatore di entusiasmo e risultati, il suo nome è Motta. Niente devono dimostrare Inzaghi e Gasperini.