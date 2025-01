Stasera scenderà in campo l'Inter per la prima delle semifinali di Supercoppa. Domani toccherà a Milan-Juve per l'altra semifinale

"Per Juventus-Milan di domani l’Al-Awwal Park è esaurito. Per la sfida di stasera tra Inter e Atalanta i biglietti sono ancora in vendita, ma gli organizzatori sono convinti che il colpo d’occhio sarà discreto. Lo stadio che ospita le gare della formazione di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo può contenere 25.000 spettatori e in questi giorni è stato “prestato” alla Supercoppa Italiana visto che qui saranno disputate sia le semifinali sia la finale di lunedì 6. Giovedì 9 invece tornerà... di proprietà dell’Al Nassr per il match contro l’Al-Okhdood. Le Final Four saranno visibili in 160 Paesi e la platea virtuale sarà importante a testimonianza di un movimento, quello del nostro calcio, in crescita anche all’estero. La scelta fatta dalla Lega di assegnare il primo trofeo nazionale lontano dai confini nazionali va in direzione di un ulteriore sviluppo", spiega La Gazzetta dello Sport.