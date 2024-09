È Marcus Thuram il Pirelli Player of the Month del mese di agosto. I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante francese come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze.

È stato un avvio pazzesco per il numero 9 interista che con prestazioni straordinarie ha lasciato un segno importante nel primo mese della stagione nerazzurra. Quattro gol in tre partite per Marcus Thuram, che ha iniziato la stagione con la doppietta nell'esordio in Campionato contro il Genoa. Poi il rigore guadagnato contro il Lecce trasformato da Calhanoglu e una partita incredibile contro l'Atalanta: l'autogol propiziato in avvio, un palo colpito e una doppietta segnata nella ripresa. Il francese è stato quindi tra gli assoluti protagonisti di agosto.