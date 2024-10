Thuram: “L’Inter non molla mai. Papà tiferà Juve: non è sfida scudetto”

«Gol decisivo? Una vittoria importante contro una squadra carica, molto difficile. La squadra è rimasta seria fino alla fine e siamo riusciti a vincere. siamo una squadra che non molla mai. Non abbiamo ancora preso gol in Champions e l'abbiamo vinta alla fine». Marcus Thuram, su Skysport, ha parlato alla fine della partita con lo Young Boys nella quale è stato protagonista con la rete segnata al 93esimo.

Sarà una bellissima partita, ci sarà tutta la famiglia a San Siro. Tiferà per la Juve, sicuro. E non mi arrabbio. C'è mio fratello, lui è juventino. Vedremo. Sfida scudetto? No, siamo all'inizio di campionato, non è una sfida da scudetto, una sfida che vala tre punti e proveremo a prenderli.