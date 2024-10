Tre punti importantissimi, arrivati proprio in extremis quando la partita sembrava ormai indirizzata verso un pareggio. La sua Inter questa sera non ha brillato come vorrebbe e Simone Inzaghi alla fine ha analizzato quanto successo a Berna, sul campo dello Young Boys, anche ai microfoni di Skysport. Questo il suo commento: «C'è soddisfazione, ma sappiamo quanto sono importante le sostituzioni e i cinque cambi hanno cambiato in quel senso. Sappiamo che è un gioco di squadra, abbiamo bisogno di tutti soprattutto ora che abbiamo qualche defezione. Abbiamo avuto grande spirito, siamo contenti della vittoria alla fine, della posizione in classifica e della quinta vittoria di fila. Dobbiamo continuare così».