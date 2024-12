Dopo il malore accusato da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, Francesco Toldo (ex di entrambe le squadre) ha raccontato a 'Radio anch'io Sport' (Rai Radio 1) la sua esperienza

"Stanotte ho pensato molto alle immagini che tutti quanti abbiamo visto ieri sera. Ti passano davanti momenti di impotenza, perché la parte sanitaria e medica non fa parte di te. E quindi cominci a urlare al dottore o all'ambulanza che facciano presto, perché non sai cosa fare".

Dopo il malore accusato da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, Francesco Toldo (ex di entrambe le squadre) ha raccontato a 'Radio anch'io Sport' (Rai Radio 1) la sua esperienza, in allenamento: "Un mio compagno di squadra all'Inter, Nelson Rivas, colpì la palla di testa, cadde e svenne. Cominciammo ad urlare al professor Franco Combi: intervenne subito con la manovra della disostruzione della lingua, come è successo ieri con Bove. Però non siamo preparati. Chi a proprio figlio chiede una preparazione anche nel primo soccorso? Nessuno, perché a nessun ragazzo viene in mente di star male".