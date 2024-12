Dopo il malore a Bove, tutti concordi nel fatto di non scendere più in campo. Fiorentina e Inter attendono solo notizie positive per il loro compagno. Per il recupero se ne parlerà già oggi in Lega, ma sarà difficile trovare una data libera.

"Fermo restando che nulla conta di più delle condizioni di Bove, quanto prima occorrerà affrontare la questione di quando recuperare Fiorentina-Inter. Da dare per scontato che l’argomento venga affrontato già oggi con un consiglio di Lega straordinario. Il calendario, però, è ultra-intasato. E, come accaduto per il rinvio di Bologna-Milan, è di fatto impossibile individuare già adesso una data utile. Entrambe le squadre sono impegnate in Europa. Questa settimana scatteranno gli ottavi di Coppa Italia, con la Fiorentina che mercoledì affronterà l’Empoli. Peraltro, se la Viola non avesse dovuto scendere in campo subito, teoricamente la partita poteva essere ripresa già oggi. Ma sarebbe stato pressoché impossibile per lo stato emotivo dei giocatori. In ogni caso, se ne riparlerà non prima del febbraio 2025 (i nerazzurri a inizio anno avranno anche la Supercoppa), aspettando di verificare come evolveranno i rispettivi percorsi nelle coppe.