Bove, i precedenti vissuti a Firenze. E L’Inter aveva avuto il caso Eriksen

Il malore in campo, la disperazione dei compagni, il silenzio in tribuna con i tifosi in attesa con in testa momenti tragici del passato

Ci abbiamo pensato tutti. Come i tifosi al Franchi che in un secondo hanno fatto silenzio attorno a quanto stava accadendo in campo. Il malore di Edoardo Bove ha impietrito i sostenitori presenti allo stadio e quelli a casa. Tutti con il fiato sospeso ad aspettare un cenno, una parola che facesse pensare in positivo. Fiorentina-Inter alla fine è stata rinviata per quanto successo al centrocampista che si è accasciato all'improvviso a terra, accanto a Calhanoglu e Dumfries che subito hanno capito cosa stava succedendo.

Cosa è accaduto in campo

Da qualche minuto lamentava un capogiro dopo uno scontro fortuito di gioco e si era fermato sul prato, piegato sulle ginocchia per qualche secondo mentre attorno a lui l'arbitro aveva appena annullato un gol a Lautaro e c'era una ressa a bordo campo in attesa del verdetto del VAR. Tutto spazzato via in un secondo con il giocatore che si rialza ma dopo qualche passo cade a terra e sembra perdere i sensi: i giocatori interisti si sbracciano, richiamano medici e arbitro. Cataldi si fionda di lui, lo aiuta a respirare tirandogli fuori la lingua. Sono attimi, i compagni del giocatore sono disperati e scioccati in campo. Quelli interisti e quelli della Fiorentina, in lacrime molti di loro. Arrivano i medici dell'ambulanza che hanno tra le mani quello che serve a rianimare. Il mezzo aspetta a bordo campo per non impantanarsi, ma i giocatori urlano di fare qualcosa. Sugli spalti il silenzio totale, le facce preoccupate, il rispetto di chi ha già vissuto un trauma. Il giocatore che lascia lo stadio. L'attesa per le notizie arrivate dall'ospedale dove il giocatore è stato stabilizzato. Dopo qualche ora il comunicato che parla del giocatore sedato, ricoverato in terapia intensiva per sicurezza. Soprattutto, dice il club viola, non ha riportato danni acuti. È andata bene.