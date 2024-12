Quanto accaduto a Edoardo Bove durante l'incontro tra Fiorentina e Inter fa passare tutto in secondo piano. Basta pensare a quei momenti in cui si è accasciato in campo mandando in panico due squadre e tutti i tifosi presenti allo stadio. Sono arrivate buone notizie sul giocatore nella stessa serata. Il centrocampista, dopo il passaggio obbligato in ospedale, è stato sedato ed era in terapia intensiva. Ma il comunicato della Fiorentina parlava di danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio esclusi dagli esami fatti. Notizie rassicuranti sul ragazzo. Di cui aveva parlato anche Beppe Marotta, il presidente dell'Inter, ai microfoni dei giornalisti dopo il rinvio della gara.