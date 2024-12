«Non poteva non essere rinviata questa partita. C'era ovviamente il precedente di Udine e quel precedente fa legislazione e da quel momento lì devi sospendere la partita. Il fatto che tra qualche giorno diranno 'quando si recupera la partita' non ce ne frega niente. Da questo punto di vista che la giochino a marzo o ad aprile non interessa». Ivan Zazzaroni a Pressing ha parlato così di quanto accaduto a Firenze, con la partita tra Fiorentina e Inter rinviata a seguito del malore di Bove.

«È colpa loro. Se non ci sono le date per giocare una partita qualcosa è stato sbagliato. Oltretutto gli infortuni che si ripetono in modo incredibile, muscolari e non solo. La responsabilità è di chi organizza, FIFA, UEFA e Lega Calcio. Non vogliono fare il campionato a 18 squadre. Parliamo di queste cose perché le condizioni del giocatore sono buone. Due partite del girone di andata si giocheranno nel girone di ritorno», ha detto il direttore del Corriere dello Sport a proposito dei 'calendari intasati'.