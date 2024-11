Stefano Vecchi , ex allenatore della Primavera dell'Inter oggi al Vicenza, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole sulla possibile creazione della seconda squadra in casa nerazzurra: «L’Under 19 ti presenta giocatori che dal punto di vista fisico non sono ancora maturi, ma è normale, lo sono da quello tecnico. Sul piano caratteriale e emotivo giocare in un settore giovanile è diverso rispetto alla Lega Pro per la pressione dei risultati. Nelle varie under qualche errore ti è concesso, quando varchi la soglia del calcio professionistico, no».

«Lo dice l’esperienza di chi l’ha già fatta. La Juve ha fatto un lavoro importante in questo periodo, tanti ragazzi della seconda squadra si sono imposti in bianconero o da altre parti. L’Atalanta sta proponendo giocatori. Il Milan ha appena iniziato e Camarda ha già giocato in A. In generale è uno step in più, che serve per avere ancora sott’occhio ragazzi che se magari mandi a giocare in altre realtà di B o Lega Pro non riceverebbero la stessa attenzione».