Veron: “Inter? Ha due squadre e cinque campioni veri. Inzaghi ora…”

Parola anche a Juan Sebastian Veron alla vigilia di Lazio-Inter. L'ex centrocampista argentino e doppio ex della sfida dell'Olimpico ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La Lazio mi sembra in ottima forma. Ha battuto il Napoli in trasferta, è in crescita, l’ambiente è positivo e mi pare che Baroni stia facendo un ottimo lavoro. È una formazione che attacca sempre, che cerca di mantenere il possesso del pallone e che, per recuperarlo in fretta, fa una buona azione di pressing. L’Inter, nonostante abbia perso nell’ultima gara di Champions, è una corazzata.