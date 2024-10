Bobo Vieri , ex centravanti, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole sulla corsa scudetto : «Non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto. Lukaku? Mi piace che non sia andato in Nazionale: è consapevole di dover ancora mettere a posto alcune cose a livello di condizione generale. Conte lo sta risistemando fisicamente e tatticamente. Già si intravvede il vero Lukaku: si muove, tiene la palla, fa salire la squadra. Io da lui mi aspetto quasi un gol a partita».

«Migliora la squadra, sempre. E lo fa in poco tempo. Non è da tutti. Quando a guidare è uno come Antonio, già sai che in settimana non ci sarà mai bisogno che presidente o ds vadano al campo. Puoi dormire tranquillo. A livello di serietà e professionalità hai il top del top».